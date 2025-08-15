

İnegöl’de MYM Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu tarafından köyler arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla organize edilen turnuvanın final maçı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü tüm İnegöllüleri aynı tribünde buluşturacak.



Dostluk ve Dayanışma Sahada Yaşandı

Turnuva boyunca sahada yalnızca rekabet değil, dostluk ve dayanışma ruhu da ön plandaydı. Köy takımları, centilmenlikleri ve mücadele azimleriyle sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde yansıttı. Tribünleri dolduran yüzlerce taraftar, hem takımlarına destek verdi hem de köyler arası kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sundu.

Final Maçına Davet

MYM Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu, başta turnuvaya katılan tüm köyler olmak üzere, İnegöl’ün her köşesinden sporseverleri final karşılaşmasına davet etti. Yediden yetmişe herkesin katılımının beklendiği bu özel günde, yalnızca bir kupa için değil, dostluk ve kardeşlik için sahaya çıkılacak. Final, hem futbolseverlere hem de kültürel birliktelik arayanlara unutulmaz anlar yaşatacak.