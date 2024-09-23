İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde İETT otobüsünün yol kenarında bulunan gelinlik mağazasına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 18.20 sıralarında Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsü, şoför direksiyonun kontrolünü kaybedince yol kenarında park halindeki 34 BLA 163 plakalı araca çarpmıştı. Ardından kaldırımdaki koruma mantarlarını aşan otobüs, 4 katlı binanın girişinde bulunan gelinlik dükkanına çarparak durabilmişti. Otobüsün kaldırıma çıkıp dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: iha