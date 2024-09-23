Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki olası deprem risklerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle Yedisu Fayı, Adana bölgesi ve İstanbul için kritik açıklamalarda bulunan Görür, bu bölgelerde büyük depremlerin beklendiğini belirtti.

Görür, Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında yer alan Yedisu Fayı'nda büyük bir deprem beklendiğini söyledi. Yedisu Fayı'nın en son 1784 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem ürettiğini hatırlatan Görür, o tarihten bu yana fayın kırılmadığını ve önemli bir risk taşıdığını vurguladı. Beklenen depremin 6 ila 7 büyüklüğünde olabileceğini ifade etti.

Adana bölgesinin de deprem riski taşıyan kritik bir bölge olduğuna dikkat çeken Görür, Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay hatlarının kırılmasından sonra açığa çıkan enerjinin, kırılmamış bölgelere aktarılabileceğini belirtti. Adana havzasının, Doğu Anadolu Fayı'nın devam ettiği bir bölge olması nedeniyle risk altında olduğunu dile getirdi. Özellikle İskenderun çevresinde bir deprem olma ihtimaline vurgu yaptı.

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin ciddiyetine de dikkat çeken Görür, İstanbul’un depreme hazır olmadığını belirtti. Marmara Denizi'nin altında 160 km uzunluğunda aktif bir fay hattı bulunduğunu ve bu fayın en son 1766 yılında deprem ürettiğini açıkladı. Fayın yaklaşık 250 yılda bir deprem ürettiğini belirten Görür, Marmara’nın altına biriken stresin büyük bir depremi tetikleyebileceğini söyledi.

Bu uyarılar, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ve özellikle risk altındaki bölgelerde hazırlıklı olunmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.