

İnegöl İHH Başkanı Cemil Derman, "Değerli İnegöl halkı; Kurban ibadet, paylaşmak kardeşliktir sloganı ile Ülkemizdeki ve diğer kriz coğrafyalarında yaşayan ihtiyaç sahipleri için yola çıkıyoruz. Tıpkı 31 yıldır olduğu gibi. İnşallah Bu Kurban Bayramı’nda da bağışlarınızı Deprem bölgesi, ülkemizin dört bir yanındaki depremzedeler, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ayrıca; Kurbanın heyecan ve hazzını yaşatmak için, İnegöl deki 50 yetim ailemize canlı kurban hediye edeceğiz. Yine bunun yansıra, İnegöllümüzdeki 850 depremzede, 400 mevsimlik işçi, 500 yetim ve 250 ihtiyaç sahibi aile olmak üzere, toplam 2000 aileye de kurban eti ulaştıracağız. Öte yandan, Mazlum coğrafyaları da unutmadık. İnegöl’den 4 iş adamı dünyanın farklı ülkelerine giderek kurbanlarınızı kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp şahitlik edecekler. Yolumuzu gözleyen ihtiyaç sahiplerine umut olmak için,

kurban bağışı kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı 1 hisse bedeli 3700 TL'dir.

Katkılarınızdan dolayı şimdiden Allah razı olsun." dedi.