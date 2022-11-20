İkizler hastanelik oldu

Mesudiye Mahallesinde meydana gelen olayda evde buldukları ilaçları içen 3 yaşındaki ikizler hastanelik oldu.

Olay Mesudiye Mahallesi 1. Yeşil sokakta bulunan evde meydana geldi. 3 yaşındaki ikizler İsmail ve

Amine İ.,evde buldukları ilaçları şeker zannedip yuttular. Fenalaşan çocuklar ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Tepkimesi ağır olan ilaçları içen çocuklar, Ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.