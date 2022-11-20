

Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Kafkasspor, deplasmanda karşılaştığı Feriköy ile 2-2 berabere kaldı.

Lider Kafkasspor Bölgesel Amatör liginin 8’nci haftasında deplasmanda grubun 3’ncü sıradaki takımı Feriköy ile karşı karşıya geldi.

İnegöllü taraftarların büyük destek verdiği maça hızlı başlayan temsilcimiz 4’ncü dakikada İsmail’in vuruşu ile öne geçti. 30’ncu dakikada ise rakip takım Yıldırım’ın golüyle cevap verdi. Karşılıklı atakların tazelendiği maçta ise Kafkasspor’umuz 39’ncu dakikada Hakan’ın vuruşuyla öne geçti. İlk yarının son dakikalarında ise rakip oyuncu Ozan’ın vuruşu skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

2. yarıda ise her iki takımda gol pozisyonları buldu. Gol pozisyonları değerlendirilemeyince maç 2-2 beraberlikle sona erdi.