İKUDER Başkanı Şeref Ay, Gazze şeridine yönelik abluka ve saldırılara sert tepki gösterdi.

Ay, "Elimizden gelen maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazırız. Gerekirse bölgeye gidip kardeşlerimizin yanında olmaya hazırız" dedi.

Şeref Ay'ın konu ile alakalı açıklamaları şu şekilde;

İSRAİL KATİLCE TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ

"İsrailin hain saldırıları sonucunda çocuk, kadın, yaşlı bine yakın insan hayatını kaybetti. Dünya bu masum sivillerin acılarını sadece izelemekle yetinmektedir. Müslüman Gazze halkı temel ve insani ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Orada yaşayan müslüman kardeşlerimiz adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. İsrail en kısa zamanda bu katilce tutumundan vazgeçmelidir."

KUDUS İSLAMINDIR VE BİZİMDİR

"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın "Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır.

GEREKİRSE GİTMEYE HAZIRIZ

"Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin (SAS) Miraç’a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Maddi manevi elimizden ne gerekiyorsa müslüman kardeşlerimiz için yapmaya hazırız. İslamın olana, biz tüm müslümanların sahip çıkması gerekmektedir. Oradaki kardeşleriize yardım etmek için gerekirse gitmeye bile hazırız."