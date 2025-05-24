Söğüt Halk Eğitim Merkezi’nde tarafından açıklan Okuma-Yazma Kursuna, yaşları 45 ile 70 arasında değişen birçok okuma yazma bilmeyen kişi müracaat etti. Açılan kursu sonrası okuma yazma öğrenenlere ziyaret eden Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, okuma yazma öğrenmenin bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını ve toplumsal hayata katılımlarını güçlendirdiğini belirtti. Kurslara düzenli katılım gösteren kursiyerlerin yıllar sonra hayallerine kavuştuğunu vurgulayan Yıldırım, eğitim sürecine verdikleri özverinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, okuma-yazma kurslarının erişilebilir eğitim kapsamında önemli bir rol oynadığını belirterek, vatandaşların bu tür programlara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.