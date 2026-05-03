Sakarya'da yarım asrı aşkın süredir bozulan bisikletleri hayata döndüren emektar tamirci İhsan Vatan, zamana direniyor. Eski bisikletlere ilginin azaldığını ve sadece tamiratla geçinmenin artık mümkün olmadığını vurgulayan 64 yıllık usta, mesleğin geleceği için teknolojiye ayak uydurmanın şart olduğuna dikkati çekti.

Mesleğe 1962 yılında amcasının yanında adım atan İhsan Vatan (64), yılların getirdiği birikimle arızalı ve eskiyen bisikletleri onararak yeniden kullanıma sunuyor. Ancak değişen tüketim alışkanlıkları ve yeni neslin talepleri, yarım asrı aşan ustanın mesleğinin dinamiklerini de değiştirdi.

'Sadece tamirle ev geçindirmek çok zor'

Ailelerin onarımdan ziyade yeni bisiklet almaya yöneldiğini ifade eden Vatan, sadece eski usul tamiratla ayakta kalmanın artık mümkün olmadığını söyledi. Bugün yeni bir bisikletin 15-20 bin lira civarında satıldığını aktaran Vatan, 'Eski bisikletlere bakan yok. Herkes yeni bisiklet alma eğiliminde. Çocuklar da ailelerine daima yeni bisiklet aldırmaya çalışıyor. Bu zamanda yine para kazanılır ancak yeni bisiklet satarsanız, acentelik yaparsanız veya motosiklet ile elektrikli bisiklet tamiri de yaparsanız ayakta kalırsınız. Elektrikli bisikletler şu anda çok revaçta. Sadece tek bir işle, onarımla ev geçindirmek çok zor' dedi.

'Sektöre girecek gençler yeniliklere açık olmalı'

Mesleği sürdürmek isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan usta tamirci, çağa ve teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurmanın önemine dikkati çekti. Vatan, dükkan açacak gençlerin meraklı ve gelişime açık olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Kendilerini geliştirmeliler. Sadece tamir değil, yeni bisikletler satacak, şarjlı ve elektrikli bisikletlerden de anlayacaklar. Her ikisini de bir arada yürütmek zorundalar. Ayrıca malzemeye ağırlık verecekler. Dükkanda her türlü yedek parçayı, lastiği, donanımı bulundurmak zorundalar ki müşteri geldiğinde mağdur olmasın, anında çözüm bulabilsin.'