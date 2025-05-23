Koç Üniversitesi Hastanesi’nde mahkeme kararıyla tedavi altında bulunan İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında, dışarıdan gelen kişilerle temas kurarak hastaneden ayrıldı. Kendi rızasıyla bir araca binip hastaneden çıkan Kıraç’ın bu hareketi, vasilerinin hastane yönetimine önceden ilettiği talimatlara aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, araç sürücüsü B.C. ile olayda rol aldığı tespit edilen A.Ş. ve K.İ. gözaltına alındı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “adam kaçırma” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

İfadesinde B.C., Kıraç’ın “Hastanede sıkıldım, beni İstanbul dışına götür” dediğini belirtti. Gözaltındaki diğer isimlerin de hastanede Kıraç’a refakat eden kişiler olduğu kaydedildi.