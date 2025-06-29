Yerel düzeyde Türkiye’nin tek orta seviye akredite ekibi olma unvanına sahip olan İNDAK, geçen yıl Bursa Kocayayla’da gerçekleştirilen ilk kampın ardından bu yıl da 14 kişilik ekibiyle önemli organizasyonda yer aldı.

3 günlük kampta yapılan sosyal etkinliklerle afetlerde fedakarca koşturan ekipler, kardeşlik ruhunu daha samimi bir şekilde yaşadı.

Kampa ilişkin değerlendirmelerde bulunan İNDAK Başkanı Eyüp Köksal, AFAD tarafından iki yıldır düzenlenen bu tür organizasyonların, ekiplerin afet anında daha verimli çalışmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Köksal, gönüllü ekipleri bir araya getiren ve ortak çalışmaları teşvik eden AFAD’a teşekkür etti.