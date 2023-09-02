İnegöl Belediyesi, AFAD'dan gelen yönlendirmeyle birlikte Mudanya'da çıkan orman yangınına müdahale için bir iş makinesi, iki personelini yangın bölgesine gönderdi.

Mudanya'nın kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan devam ederken yangın söndürme çalışmalarına İnegöl Belediyesi'de destek verdi. AFAD tarafından yapılan çağrı üzerine bölgeye iş makinesi ile personel gönderen İnegöl Belediyesi yardımseverlik örneği gösterdi.

İNDAK EKİPLERİ DE BÖLGEDE

İnegöl Belediyesi ile ortaklaşa hareket eden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) 25 kişilik ekiple yangın söndürme çalışmaları için Mudanya'ya giderek çalışmalara katıldı. Gece boyunca devam edecek çalışmalara İnegöl ekipleri de katkıda bulunacak.