Bugün saat 13.00'te İnegöl Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, tamamen yerli gençlerden oluşan İnegöl Belediyespor, sezona 2 galibiyetle başlayan Gölcük Belediyespor karşısında zorlu anlar yaşadı.

İlk seti 21-25 kaybeden İnegöl ekibi, ikinci sette oyunu dengelemeye çalıştı ancak seti 23-25 kaybetti. Üçüncü sette ise Gölcük Belediyespor, 18-25’lik skorla seti alarak maçı 3-0 kazandı.

Gelecek Maç: Çerkezköy

İnegöl Belediyespor, 4. hafta maçında 20 Ekim Pazar günü Çerkezköy Voleybol Akademi’ye konuk olacak. Takımın bu mücadelede daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.



