Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinde, 2 yaşındaki Mert İ., doğum gününe sadece 1 gün kala, evlerinin balkonunda meydana gelen üzücü bir olayla yaralandı. İki yaşındaki bu minik çocuk, oyun oynarken bir anda balkondan düşerek 2. kattan toprak zemine çakıldı.

Olay, Mesudiye mahallesi Goncagül sokağında bulunan evlerinde gerçekleşti. Mert İ., masumane eğlencesine daldığı balkonda, beklenmedik bir şekilde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Annesi, çocuğunun ağlama sesini duyduğunda hemen durumu fark ederek panikle 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekipleri, hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Küçük Mert, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

Neyse ki, Mert bebeğin sağlık durumu iyi ve ciddi bir tehlikesi bulunmuyor. Ancak tüm bu yaşananların ardında yürekleri burkan bir gerçek yatıyor. Y

aralanan Mert'in yarın doğum günüydü.

Bu üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Aile ve çocuğun yakınları, olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için yetkililerin incelemesini bekliyor.