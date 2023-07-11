İnegöl de polisin dur ihtarına uymayıp çalıntı motosikleti bırakıp kaçan şüpheli, tabancasının mermi dolu şarjörünü de düşürdü.

Olay Cuma mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekibi, seyir halindeki plakasız motosikletin sürücüsüne dur ihtarına bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü motosikleti devirip yaya olarak kaçmaya başladı. Polis de yaya olarak peşine düştü. O sırada şüphelinin belinden mermi dolu şarjör de yere düştü. Şüpheli hızla kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheliyi arıyor.

Seher Yaşa