Aşırı sıcakların ardından, şimşekli, gök gürültülü sağanak yağışlar kapıya dayandı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, havanın bozulacağı tarihi açıklayarak Marmara bölgesini işaret etti. Türkiye'nin İlk Meteorolojik Forum Sitesi Hava Forum'dan ise Oraj uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Hava uzmanı Kerem Ökten önümüzdeki günlere dair Meteoroloji verilerini paylaştı. Ökten, "8 Temmuz'a kadar genel olarak yağışsız geçecek olan havalar, 8 Temmuz itibariyle bozabilir. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz yüksek miktarda yağış alabilir.Havalarda hareketlilik 2 güne sıkıştı. 8 Temmuz ile 10 Temmuz arası. Bu 48 saatte havalar serinleyecek. Batıda yer yer kuvvetli yağışlar olacak. 10 Temmuz'dan itibaren ise havalar daha da ısınacak. Yaz gümbür gümbür geliyor." dedi.

ORAJ NEDİR?

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında oluşan yağışlar, gündüz toprak ısınmaya başlayınca buharlaşma kuvvetlenir.

Isınan toprak, üstünde bulunan hava kütlesini de ısıtır. Bir süre sonra ısınan hava kütleleri, buharlaşma yolu ile topraktan aldıkları nem ile birlikte dikine yükselmeye başlarlar.

Yükselme sırasında soğuma meydana gelir ve kumulonimbis oluşur. Bu şekilde gök gürültülü ve sağanak yağışlar belirir. Bu yükselim fırtınalarına Oraj denir. Oraj; gök gürültüsü, şimşek, yıldırım hepsinin bir arada olduğu sistem anlamına geliyor