İnegöl'de alkollü sürücü ekipleri bezdirdi

İnegöl de alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde araçta hareketsiz yatan sürücü ile alakalı ihbar üzerine harekete geçtiler. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu değerlendirip trafik ekiplerini çağırdılar. Olay yerine gelen trafik ekipleri alkol testi uyguladıkları aracın sürücüsü V. A.(37)'nın 2.12 promül alkollü olduğunu tespit ettiler. Ekiplerin ısrarına rağmen aracını bırakmayan sürücü V. A., "200 metre ilerden sağa dönüp gideceğim ben. Allah benim canımı alsın be, kurban olayım beni salın. 20 saniye sonra salın beni. Dünkü çocukmuyum ben? 40 yaşında adamım ben. Kurban olayım yapmayın beni etiket ediyorsunuz bedavaya ben bu arabayı burada bırakıp gideceğim. Ben 24 senedir polis çocuğuyum. Sen neden bahsediyorsun. Ben şuan arabanın anahtarını bulmuş olsam sizlik bir şey olmazdı. Ben şuan resti çekeceğim şöyle yandan yürüyüp gideceğim. Allah benim belamı versin geldiniz bana tutundunuz. Saat 5 kim duyacak beni. ben 1.5 kilo vodka içtim. Ben sırf polis babamın hatırana size bişey demiyorum. Gidiyordum yolu kestiler ağabey. Bayram arefesinde yapmayın. Sen benim ehliyetime el koyma ben onla ekmek yiyorum. Ben polis çocuğuyum abi 100 metre ileride evim. Ben çok büyük ceza yesemde arabanın camlarını, lambalarını kapatacağım. Sen bana niye 1500 TL ceza yazdın ya benim şurada 100 metre ileride evim. Ne yaptım ben kırmızı ışıktamı geçtim. 9. Kata koltuk çıkarıyorum o parayı kazanmak için." dedi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Aracı ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.