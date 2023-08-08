3 yıl önce Burs'nın İnegöl ilçesine atanan Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir , iznini kullandığı peygamberler şehri Şanlıurfa’da vezir kostümü giydi. Sosyal medyada yayınlanan bu fotoğraf büyük ilgi gördü.

Yıllık iznini İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği eski Başkanı Mennan Portakal ile birlikte geçiren İnegöl’ün sevilen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Gürcistan turunun ardından gerçekleşen Güneydoğu turunda vezir elbisesi giydi. Balıklı gölde verilen pozda Emniyet Müdürü Baydemir ve İşadamı Portakal ellerinde padişah teşbihleri de yer aldı.

Temmuz 2020’de İnegöl’e tayin olmasının ardından kısa sürede İnegöl’e adapte olan ve taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir kişilik olmayı başaran Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir’in fotoğrafının altına onlarca yorum yağdı.

İşadamı Mennan Portakal ise fotoğrafın altına, “Bugün peygamberler şehri Urfa’da vezirimle teftişteyiz, asayiş berkemal vatan emin ellerde.” diye yazdı.