Kuraklığa karşı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaşanan iklim değişikliğinden kaynaklı yeni bir karar aldı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuraklığa karşı tedbir aldı. DİSKİ Muhtemel kullanım suyunun kesintiye uğramaması için 1-31 Ağustos, 1-31 Ağustos tarihleri ​​arasında işyeri cephelerinin yıkanmaması, kaldırımların yıkanmaması ve borularla çevrenin sulanması kararı alındıktan sonra, 8 Ağustos-12 Ağustos (5 gün) 151 akaryakıt istasyonunda oto yıkama hizmeti, 36 halı yıkama tesisi ve 8- 10 Ağustos'tan itibaren (3 gün) 283 oto yıkama firmasında oto ve halı yıkama yasaklandı.