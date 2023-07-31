Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya hesabında yapılan canlı yayında, eşek eti ve sütüyle ilgili tartışmalı bir fetva verdi. Müftü Çınar, "Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?" şeklindeki soruya şu şekilde cevap verdi: "Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir."

Bu açıklama sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı ve Çınar'a yöneltilen yorumlar adeta bir bombardımana dönüştü. Kullanıcılar, çeşitli özgün ve uzun cümlelerle tepkilerini dile getirdi:

"Bazıları, Müftü efendi; eşek eşektir. Evcili haram da yabanisi neden helaldir? Bu nasıl bir mantık?"

"Hoca efendi ne diyorsunuz siz ya? Yabani eşekle evcil eşek arasında ne fark var ki, biri haram diğeri helal olsun?"

"Eğer yabani eşeklerin eti ve sütü helalsa, neden bu kadar az biliniyor ve tüketiliyor? Acaba ne kadar yaygın bir gıda kaynağı olabilir ki?"

"Müftü efendi, siz gitmeyin kasaplık yapın o zaman. Yabanisi nerede bulacaksınız onu da anlatın."

"Yabani eşek nedir, hiç duymadım. Müftü bey, belki de bu konuda daha fazla bilgi vermeniz gerekiyor."

"Hakikaten yabani eşek nerede bulunuyor? İnsanlar gerçekten böyle bir eti yiyor mu?"

Bu tartışma, eşek eti ve sütünün İslam dinine göre helal veya haram olup olmadığına dair farklı görüşleri ortaya koyarak sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak tüm bu yorumlar, nihai bir çözüm getirmek yerine konuyu daha da karmaşık hale getirdi.