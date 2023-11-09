Kurşunlu mahallesinde faaliyet gösteren kaplama fabrikasında yangın çıktı; 4 işçi zehirlendi.

Yangın Kurşunlu mahallesinde faaliyet gösteren kaplama fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikayı duman kapladı. Olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdüler. Dumandan etkilenen Selim A.(34), Mert A.(22), Sezgin T.(30) ve Semih K.(25) olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi