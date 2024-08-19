Bursa’nın İnegöl ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay, Kestel ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu üzeri Kestel’in Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Şeref Ay (42) yönetimindeki 16KLH20 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken Ümitalan kavşağına aniden dönüş yapan sürücü Ramazan C. (40) idaresindeki 34 BHY 769 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Şeref Ay, ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.