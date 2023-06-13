Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesinin Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana gelen minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Ozan Yılmaz(31) yönetimindeki 39 ABA 437 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Rahmi Havuçgil(45) yönetimindeki 06 DH 3642 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak bariyere çarparak durabildiler. O sırada arkadan gelen Sürücü Şaban Öztürk(39) yönetimindeki 06 BRV 897 plakalı minibüs ise kazaya karışan 39 ABA 437 plakalı otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kaza sonucu 39 ABA 437 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan yolcu Aybüke Kağan(23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa