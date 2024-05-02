Türkiye’de erkek moda perakendesinin öncü markalarından Kiğılı, Belçika’nın Hasselt ve Kosova’nın Priştine şehirlerinde 2 yeni mağaza açtı.

Kiğılı, Avrupa’da mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni mağaza açılışları ile Kiğılı, Avrupa’daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Belçika’daki ilk mağazasının açılışını 27 Nisan’da gerçekleştiren Kiğılı’nın 160 metrekarelik konsept mağazasında Kiğılı markalı ürünlerin yanı sıra Abdullah Kiğılı Exclusive Cut marka ürün gamı da yer alıyor. Hasselt şehrinde Demerstrat Caddesi’nde yer alan mağazanın açılışına Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Anwers Başkonsolosu Batu Kesmen ve Belçika Ticaret Müşaviri Mehmet Kayış katıldı.

Marka, bir diğer yatırımını Kosova’nın Priştine şehrinde yeni bir mağaza daha açarak gerçekleştirdi. Nisan ayında Royal Mall AVM’de açılan 126 metrekare büyüklüğündeki mağazada Kiğılı ürünlerine yer verildi.

Marka, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tüm yatırımlarda ürünleriyle yenilikçi ve dünya standartlarında koleksiyonlar sunmaya devam ediyor. Nisan ayında açılışı yapılan Belçika ve Kosova mağazalarının ardından mayıs ayında Kiğılı Sırbistan’ın Belgrad şehrinde ve Azerbaycan Bakü’de mağaza sayısını artırmaya devam edecek.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem Belçika mağaza açılışında konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da 50’den fazla ülkede 100’ü aşkın mağaza ve satış noktasıyla erkeklerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak, markamızı dünya çapında büyütmek, yeni ülke pazarlarına girmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Hasselt ve Priştine’de yeni mağazalar açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 2 yeni mağazamız Avrupa’da varlığımızı genişletmeye ve daha fazla müşteriye ulaşmamıza yardımcı olacak. Ayrıca, Belgrat’ta ve Bakü’de açılacak yeni mağazalarla da büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”