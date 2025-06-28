İnegöl’de Altuğ Kutluca, Serpil Abdioğlu ve Raşid İbrahim’in ortaklığında kurulan Atlas Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı.



Açılış törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Meclis Üyeleri, CHP, İYİ Parti, Refah Partisi temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Polikliniğin ortaklarından biri olan Serpil Abdioğlu açılış konuşmasında uzun zamandır hayalini kurdukları kliniğin kapılarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Buraya kadar gelip bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Ailem, annem, babam ve eşimin desteği ve varlığı bu yolculuğu mümkün kıldı. Birlikte nice sağlıklı, mutlu, özgüven dolu gülüşlere imza atmak dileğiyle. Hepinize hoş geldiniz diyorum, iyi ki geldiniz." şeklinde konuştu.



Altuğ Kutluca ise konuşmasında yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Yıllardır İnegöl'de hizmet verdim; Devlette, Özel Tıp Merkezimizde. Kısmet oldu, bugün yeni yerimizin açılışına hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Kısmet olursa bundan sonra hepinizi yeni yerimizde güzel hizmetlerimizle, elimizden geldiğince donattığımız son teknoloji cihazlarımızla hizmetimize bekliyoruz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz." dedi.



Bir diğer ortak Raşid İbrahim ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım, çok fazla konuşamayacağım. Geldiğiniz için, destek olduğunuz için çok sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz."



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da açılış töreninde yaptığı konuşmada, girişimlerinden dolayı hekimleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir Cumartesi gününde, güzel bir açılış için toplanmış bulunuyoruz. Ben öncelikli olarak diş hekimlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. İnegöl'ümüz için çok değerli ve kıymetli bir yatırım olduğunu da buradan gördüğümü ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız için alternatif mekanların, sağlık hizmetlerinin oluşturulması kıymetli. Tabii ağız ve diş sağlığı bakımını anlatmaya gerek yok, hepimiz için çok değerli ve kıymetli. En başta sağlığımızın kıymetini bilmek, sonrasında da koruyucu tedbir ve önlemleri almak her birey için değerli, kıymetli. Tabii gönlümden geçen hem devlet yatırımlarımız hem özel yatırımlarımız artarak devam etsin. Vatandaşlarımız en güzel hizmetleri bu mekanlardan alsınlar. Burada şifa dağıtılsın, şifalar olsun inşallah gelen tüm hastalara da. Girişimlerinden dolayı da kutluyorum. Çok güzel bir mekan olarak gözüküyor dışarıdan, içerisi de mutlaka öyledir. Teknolojik cihazlar olduğunu ifade ettiniz, tabii ki sizin de hekimlik katkınızla inşallah burada güzel güzel hizmetler dağılıyor, yayılıyor olacak. Hayırlı olmasını diliyorum."



Yapılan dua sonrası kurdele kesimi ile Atlas Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete açıldı. Protokol üyelerinin iş yerini gezmesiyle açılış programı son buldu.