İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği BAL-GÖÇ Kültür Sanat Festivali’ni bu yıl 22’ncisini gerçekleştirdi.
27–28 Haziran tarihlerinde İnegöl Kültürpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen şölende Balkan müziğinin ezgileriyle, geleneksel halk oyunları sergilendi.
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27 Haziran Cuma Akşamı saat 20:30’da Balkan müziğinin önemli isimlerinden Rumeli Semih konseri gerçekleştirildi. 28 Haziran Cumartesi Akşamı saat 20:30’da Bal-Göç Halk Dansları Topluluğu ile 4 ayrı halk dansları ekipleri sahne aldı.
İnegöl Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Av. Ertan Başdere, şölene katılan herkese teşekkür etti.
Dernek tarafından şölene destek veren firmaların yetkililerine plaket verildi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ