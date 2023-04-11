Kontrolden çıktı, park halindeki araca çarptı

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya ve araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeşil Cami Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Hastane istikametine seyir halinde olan Ali A.(18) idaresindeki 16 AZY 792 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkıp savrulan araç, yol kenarında bulunan kaldırıma çıkarak yön tabelasına ve park halindeki 16 ZY 0513 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Meydana gelen kaza sonrası araç sürücüsü Ali A. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası araç sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.