Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Uludağ Caddesi ile Dumlupınar Caddesinin kesiştiği kavşakta Yavuz K. (17) yönetimindeki 16 ANN 615 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI