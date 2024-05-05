Galatasaray, Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig’de sahasında üst üste 35. maçta da kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Sivasspor ile oynadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 6-1’lik skorla kazandı. Evinde son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 35 lig mücadelesinde 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Aslan bu sezon ligde evinde oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.