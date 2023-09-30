Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyu caddeyi kapattı. Dakikalarca cadde üzerinde eğlenen konvoy, yoldan geçen sürücüleri isyan ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.



Düğün nedeniyle konvoy yapan vatandaşlar, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bir anda durdu. Caddeyi trafiğe kapatan konvoy araçtakiler müzik eşliğinde caddenin ortasında eğlendiler. Diğer sürücülere aldırış etmeyen konvoydakiler, dakikalarca yolu trafiğe kapattılar. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Haber merkezi