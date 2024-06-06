Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada;

“Su Ürünleri Av Yasağı Sürecinde Avlanan Yayın Balığı Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi

01.06 2024 tarihinde İnegöl Boğazköy Barajı'nda avladıkları yayın balığı ile yerel ve ulusal basında haber olan Ahmet Kaan Bahadır ve İsmail Hakkı Polat isimli vatandaşlar Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine davet edilmiş, yasak zamanda avlamış oldukları yayın balığından dolayı kurumumuzca haklarında idari para cezası uygulanmıştır.



Yapılan görüşmede Ahmet Hakan Bahadır ve İsmail Hakkı Polat'a 5/2 Amatör Amaçlı Sportif Avcılığı Düzenleyen Tebliğ elden teslim edilerek konu hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

15 Mart - 15 Haziran arası ilimiz sınırlarında Sazangillerde olduğu gibi Yayın Balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağı devam etmektedir.

Su Ürünleri varlığının korunması ve devamlılığı açısından vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.