Özdilek’in kurucusu Türkiye’nin en büyük işadamlarından Hüseyin Özdilek koltuğunu oğluna devretti.

1971 yılında temelleri atılan Özdilek Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, sürpriz bir açıklama yaparak emekli olduğunu açıkladı.

Bursa merkezli Özdilek holding de büyük başarılara imza atan, Türkiye’nin en büyük havlu firmasının sahibi Hüseyin Özdilek’in Bursa ve İnegöl başta olmak üzere farklı illerde dev alışveriş merkezleri de bulunuyor.

Özdilek emeklilik kararından sonra koltuğunu oğlu Emir Murat Özdilek’e devretti. Kararın ardından kısa bir açıklama yapan İki çocuk babası Emir Murat Özdilek, “Özdilek’in sahip olduğu değerleri, yenilikçi bakış açılarıyla buluşturarak Türk toplumuna katma değerli daha fazla seçenek sunacağız” diye konuştu.

Başarılı işadamı Hüseyin Özdilek ise “Uzun ve keyifli bir iş hayatı serüveninden sonra artık emekliliğin keyfine varmak istiyorum. Oğlumun çok daha başarılı işler yapacağına inanarak ayrılıyorum” diye konuştu.

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