Mesudiye ile Alanyurt'u bağlayan beton yolda 2 araç kafa kafaya çarpıştı; 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Mesudiye ile Alanyurt'u bağlayan beton yolda meydana geldi.

Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü E. K. (25) yönetimindeki 16 BDG 759 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sürücü M. B.(41) yönetimindeki 46 ZA 335 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BDG 759 plakalı araçtaki yolcu B. Ç. (23) ve diğer araçtaki 8 yaşındaki Y. B. Ve 6 yaşındaki A. B. yaralandılar.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi