Marmara bölgesinin en önemli fındık üretim merkezi olan İnegöl’de fındıkta ki rekolte bir önceki yıla göre %50 azaldı. Hava şartları nedeniyle gerçekleşen düşüşe, bölgede sayıları git gide artan ayı ve domuzların verdiği zararlarında etkisi oldu.

Hava şartlarının en çok etkilediği kesimlerden biri olan İnegöl çiftçileri fındıktan istediği verimi alamadı. Ülke genelinde rekoltenin az olması nedeniyle fındık fiyatları bu yıl ortalama 100 TL’ye alıcı buldu. Ancak 2022 yılında 500 ton olan üretime nazaran bu yıl rekolte 250-300 ton civarında gerçekleşti.

İnegöl bölgesinde en çok üretimin yapıldığı yerlerin başında gelen Hacıkara Mahallesi ile yine komşu kırsal mahalleler olan Bahçekaya, Tüfekçikonak, Osmaniye, Güneykestane ve Mezit mahallerinde yetişen fındık, üreticilerini üzdü. 65 milyon TL gelir beklenen fındıktan elde edilen gelir 27-30 milyon TL arasında kaldı.

YABANİ HAYVANLARINDA ETKİSİ VAR

Bu arada üretimde yaşanan azalmaya yabani hayvanlarda katkı sağladı. Bölgede son yıllarda sayıları artan domuz ve ayılar çiftçilerin yüzlerce dönüm tarlalarını talan etti. Fındık mevsiminde ayı ve domuz avlanma yasağı olması nedeniyle eli kolu bağlı olan çiftçiler, 2023 yılını zarar yılını ilan etti.