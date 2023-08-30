Mesudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay gece 02.00 sıralarında Mesudiye mahallesindeki arsada meydana geldi. Enes T. Ve Emre D.(20) alkol almaya başladılar. Alkol içerken Emre D. Elindeki tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Yanındaki arkadaşı Enes T.'de tabancayı Emre D.'nin elinden almaya çalıştı. O sırada tabanca patladı. Tabancadan çıkan mermi Emre D.'nin ayağına isabet etti. Emre D. Olay yerinden kaçarak Mesudiye mahallesindeki şantiyenin güvenlik kulübesine sığındı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Enes T.'de Hastaneye yaralı arkadaşının yanına gidince polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu