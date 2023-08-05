Yenice Mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde dur ihtarına uymayan motosiklet kovalamacayla yakalandı. Bekçilere zorluk çıkaran sürücü etkisiz hale getirilirken, şahsın üzerinde ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde devriye görevini ifa eden bekçiler bir motosikletten şüphelendi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan motosiklet kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonucunda motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan şahıs kaçarken, motosiklet sürücüsü Resul T., bekçiler tarafından yakalandı. Kimlik sorgusu yapılmak istenen şahıs bekçilere mukavemet gösterince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahsın kullandığı motosikletin ise şase numarasının kazındığını tespit eden trafik ekipleri motosikleti çalıntı şüphesiyle otoparka çektirdi.