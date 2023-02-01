Hafta başından bu yana İnegöl'ün kırsalında etkili olan kar yağışından dolayı zaman zaman karla kaplanan yollar İnegöl Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor.

Karla mücadelede deneyimli olan İnegöl Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı ile birlikte teyakkuz halindeki ekipleriyle sahaya inerek karla kaplanan kırsal mahallerin yollarında küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kırsal bölgelerde yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken ekipler aynı yollar üzerinde sürekli çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde şuanda İnegöl’ün kırsalında kapalı yol bulunmuyor.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiği ile ilgili uyarı yapan İnegöl Belediyesi, ‘’Kendinizin, ailenizin ve trafikteki herkes için kış lastiklerinizi takmayı unutmayın’’ diyerek hatırlatmada bulundu.

ÇÖZÜM MERKEZİ HİZMETİNİZDE

Her şartta ve her koşulda vatandaşlarının yanında olan İnegöl Belediyesi, bu konuda sorun yaşayan vatandaşların 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini bildirdi.