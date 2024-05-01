Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son rapora göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adana, Adıyaman, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Antep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Urfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.