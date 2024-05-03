Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 13 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 19 derece seviyelerinde ölçülecek. Yağış geçişlerinin haftasonuna dek sürmesi bekleniyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 11 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 20 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.