İnegöl Belediyesi'nin 22 Ekim’de düzenleyeceği Cerrah Fasulye Şenliği ile 29 Ekim’de yapılması planlanan Retrobüs ile 29 Ekim Cumhuriyet Konseri, Filistin’de yaşanan insanlık dramı sebebiyle iptal edildi.

İnegöl Belediyesi, Filistin’de İsrail’in saldırılarıyla yaşanan insanlık dramı ve bölgede devam eden endişe verici gelişmeler nedeniyle kültür sanat etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla alakalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehrimizde 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan 3. Cerrah Fasulye Şenliği ve Rumeli Semih Konseri ile Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilecek olan Retrobüs ile 29 Ekim Cumhuriyet Konseri Filistin’de devam eden savaş durumu ve yaşanan insanlık dramı nedeniyle iptal edilmiştir.