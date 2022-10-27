Yenice mahallesinde meydana gelen olayda devriye atan polis ekiplerince yakalanan şahsın üzerinden ruhsatsız silah çıktı. Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.
Olay Yenice mahallesi Letafet sokakta meydana geldi. Sokakta devriye atan polis ekiplerini gören şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Kamil E.(23)'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelinin GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan araması olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.