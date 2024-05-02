Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pintér, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunarak, Macar Günü’nün 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamına alınmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Pintér’e Macaristan İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Mikls Bujky, Macaristan Tekirdağ Fahri Konsolosu Erdoğan Erken ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Asistanı Helga Walla Karakaya eşlik etti.

Macar Günü 58. uluslararası Tekirdağ kiraz Festivali’nde yerini alacak

Türk Macar ilişkilerinin de konuşulduğu ziyarette Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar önümüzdeki günlerde detaylı programı açıklanacak 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Macar Günü ile ilgili yapılması planlanan organizasyon hakkında bilgi verdi.

Macar Günü’nün 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamına alınmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pintér, Volkan Nallar’ı tebrik edip yeni görevinde başarılar diledi.