Bursa’nın İnegöl ilçesinde okul çıkışında otomobilin çarptığı bisikletli küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 ABD 330 plakalı otomobil yolda seyir halinde olan bisikletli çocuğa çarptı. Küçük çocuk okuldan çıktıktan sonra evine doğru bisikletle giderken, arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada küçük çocuk hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası tedbir amaçlı küçük çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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