İnegöl’de faaliyet gösteren Osman Kiraz Mobilya ve Mobilya Malzemeleri İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla iflas etti. İflasın açıldığı tarih ve saat, aynı gün saat 10.00 olarak kayda geçti.

SIRA CETVELİ DOSYADA HAZIR

İflas dairesi, alacaklı taleplerini değerlendirerek şirket alacaklarına ilişkin sıra cetvelini hazırladı ve dosyada incelemeye açtı. Alacak miktarı ve esasına itiraz etmek isteyen alacaklılar, 15 gün içinde iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi’ne başvurabilecek. Sıra cetveline yönelik itirazlar ise 7 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne şikayet yoluyla yapılabilecek.