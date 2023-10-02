2-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan MODEF Expo 2023 49. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, bugün saat 14.00’te kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türkiye’deki mobilya sektörünün öncüsü olan İnegöl, ürünlerini ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılar ile buluşturuyor. MODEF Expo 2023 49. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 7 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Türkiye’deki mobilya sektörünün öncüsü olan İnegöl’deki mobilyacıları, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılar ile buluşturacak MODEF 2023 49. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını bugün açıyor. Başarılı bir organizasyon için var güçleri ile çalıştıklarını belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve MODEF Fuarcılık Şirketi Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2-7 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan MODEF Expo 2023 49. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’na ilçedeki mobilya firmalarının katılacağını söyledi.

FUAR ALANI YENİLENDİ

Başkan Uğurdağ, “Fuarımızın özellikle içerisinde rampa olarak lansa edilen bir yer vardı. O rampayı kaldırdık ve merdivene dönüştürdük. Fuar alanımızın girişi daha hoş ve ferah bir ortama sahip oldu. Meydan tabir edilen bir alan kazanmış olduk. Bununla birlikte fuar alanı içerisinde ikinci kata çıkmak için asansör yerleştirdik. Engelli vatandaşlarımız rahat çıkabilmesi için asansörlerimizde kullanılır hale geldi. Fuar alanımızın dış cephesiyle ilgili çok ciddi modernizasyona girdik. Fuar alanımız dış cephesi ve iç düzenlemeleriyle birlikte daha önceki görüntüsünden daha farklı bir görüntüye büründü. Buradaki amacımız fuar alanımızda yeniliği sağlamak, daha modern, daha kullanılabilir hale getirmek. Ve firmalarımızın daha verimli bir şekilde fuar alanından istifade etmeleridir. Bu arada gerek yurt içinden ve gerekse yurtdışından gelen ziyaretçilerimizin daha hoş ve ferah gözükmesini sağlamaktır. İçerideki gezme düzenini daha stabil hale getirdik. Bu çalışmaları hayata geçirdik. Pazartesi günü yenilenen fuar alanıyla açılışımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

FUARDA BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Öte yandan MODEF Expo 2023’de; ev mobilyası, iç dizayn ürünleri, tekli, çiftli, üçlü kanepeler, koltuklar, yataklar ve geniş yelpazede birçok ürün sergilenecek. Fuara gelen ziyaretçiler, sektördeki son gelişmeleri ve yeni ürünleri yakından takip edebilecekler. Yeni iş bağlantılarına zemin hazırlayacak uygun bir platform olan, MODEF Expo 2023; sektöre yön veren mobilya mağazaları, zincir mağazalar, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, profesyonel satın alıcılar, bayiler, mimarlar, iç mimarlar, dekoratörler, endüstriyel tasarımcılar ve mobilya yan sanayi üreticileri için çok önemli bir fırsat olarak öne çıkacak.

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