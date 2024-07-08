Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ömer A.(52) yönetimindeki 26 AJ 897 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Kevser B.(37) yönetimindeki 16 ATY 622 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında park halinde olan 16 KMB 80 plakalı araca çarparak durabildiler. Kaza sonucu sürücüler ile 26 AJ 897 plakalı araçtaki yolcu Sema A.(48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU