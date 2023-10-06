Güzellik salonları zinciri olan Dilan- Engin Polat çifti ile Sisi lakaplı Seyhan Soylu kavgasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de şubesi bulunan Dilan Polat’ın eşi Engin Polat'tan 5 milyon Euro alıp Paris'e kaçtığını iddia eden 57 yaşındaki transseksüel, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça eleştirilen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ilginç iddialar ortaya atmıştı. Peki kim bu Seyhan Soylu ?Türkiye’de magazin basını ve popüler sosyal medya mecralarında gündeminden düşmeyen, ifşaları ile dikkatleri üzerine çeken Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son olarak ta sosyal medya fenomeni ve kendi adını taşıyan güzellik merkezlerinin sahibi Dilan Polat hakkında şok edici iddialar ortaya atmıştı.

Ünlüler dünyasında çalkanan iddialar, milyonlarca takipçisi olan Dilan –Engin Polat çiftin de şok etkisi yaptı. Dallas dizisini anımsatan ifşalar sonrası Engin Polat ile bir araya gelen Seyhan Soylu, barış imzalandığını belirterek soluğu Paris’te aldı. Engin Polat’tan 5 milyon Euro ve lüks bir araç aldığını öne süren Seyhan Soylu, Paris’e kaçtığını söyleyip Fransa sokaklarından paylaşım yaptı. Bu gelişmeler üzerine herkes Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun kim olduğunu merak etmeye başladı.

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

57 yaşında olan Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transseksüel olarak tanınıyor. Menajerlik yapan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlendi.Flash TV'de moderatörlükte yapan Seyhan Soylu, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sisi” lakabını kullanan Soylu, elçilik görevlisi bir baba ve CHP kadın kolları üyesi öğretmen bir annenin üç çocuğundan biri olarak Samatya'da hayata başladı.12 Eylül referandumu sonrasında, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu "No No" tişörtü giyen Güneş Taner'i protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle gözaltına alındı.

Bakü'de radyo televizyon eğitimi alan Sisi lakaplı Soylu, seslendirdiği şarkılar tutmayınca bu macerası yarım kaldı. Sosyete ve sanat dünyasında sıkça anılmaya başlayan Seyhan Soylu daha sonra ise önce organizasyoncu sonrada bir çok ünlünün menajeri olmayı başardı.