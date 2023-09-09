Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet hırsızı suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'de AVM'nin otoparkında park halindeki motosikleti çalmaya çalışan Muhammed G.'yi (38) güvenlik görevlileri fark etti. Kaçmaya çalışan zanlıya güvenlik görevlileri yakalayarak etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Muhammed G.'yi gözaltına aldı. Sorgusu yapılan şahsın birçok hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.