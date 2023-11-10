Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Sürücü Müfit Y. Yönetimindeki 16 KDA 77 plakalı TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi