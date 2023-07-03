İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday alımına başlayacağını belirtti. Çelik, çiftçileri uyararak geçen yıl hasat yapılan buğdayların, bu yıl yapılan hasatla karıştırmamalarını istedi.

ALIMLAR BAŞLIYOR

İnegöl'de buğday alımları Kulaca girişindeki alanda teslim alınacak.

Konuyla ilgili makamında açıklama yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Buğday hasadının başladığı şu günlerde fiyatlar belirlendi. Geçen sene olduğu gibi bu yılda Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımını İnegöl'de sağladığımız gibi, bu yılda aynı şekilde sağlayacağız. Bu Cuma hem randevulara başlayacak hem de alımlar başlayacak. Burada çiftçilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Geçen sene ki buğdayları bu yıl hasat yaptıkları buğdaylara karıştırmamaları gerekiyor. Çünkü karıştırırlarsa TMO onlardan 2 yıl boyunca buğday almayacak. Böyle bir ceza veriyor. Aynı şekilde ÇKS'si olmayan çiftçilerinde buğdaylarını almayacaklar. Bir diğer önemli konu ise çiftçilerin mutlaka randevu almaları gerekiyor. Cuma gününden itibaren randevular açılıyor. Çiftçilerimiz o günden itibaren randevularını alabilirler. Özel sektörle TMO arasında fiyat farkı da var. Bazı sıkıntılar yaşanıyor. Buna da katlanmamız lazım” dedi.